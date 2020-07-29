В Азербайджане сегодня стартуют совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой с участием сухопутных войск и Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции.

Согласно плану, учения с привлечением сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахчыване, а с участием военной авиации — с 29 июля по 10 августа в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

Тем временем Россия объявила о начале военных учений «на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья».

Подготовка к масштабным учениям «Кавказ-2020» проходят в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на военных базах ЮВО в аннексированных Абхазии и Южной Осетии.

При этом российские СМИ не уточнили, где именно на Южном Кавказе планируется проведение учений. Напомним, что единственная российская база на Южном Кавказе дислоцирована на территории Армении. Однако об участии Армении в предстоящих учениях не упоминается.

Комментируя начало вышеупомянутых военных маневров, военный эксперт, полковник запаса Шаир Рамалданов напомнил, что профессиональные военные знают, что в летний период часто проводятся крупномасштабные учения.

«Что касается учений, которые проводит Россия, то они плановые, и о том, что они запланированы, было объявлено заранее. Совместные азербайджано-турецкие учения тоже являются плановыми. Ежегодно составляется план взаимодействий между Вооруженными силами Азербайджана и Турции. Вновь повторюсь, это плановые учения, и они не имеют конкретной цели, связанной с политической ситуацией в данном регионе. Это просто стечение обстоятельств. Естественно, что любые учения являются демонстрацией силы, любые учения ставят перед собой конкретные задачи по повышению боевой подготовки и выучки, и потому, если смотреть с этой точки зрения, то любые учения можно воспринимать как демонстрацию силы.

Военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией вполне понятное явление: у нас совместные мегапроекты, которые проходят через территорию Азербайджана. Нужно добавить еще и то, что у нас есть неспокойный сосед. Все эти вопросы по охране и безопасности энергетических коридоров будут отработаны», — подчеркнул Ш.Рамалданов.

В свою очередь руководитель Центра политических исследований (ЦПИ) «Атлас» Эльхан Шахиноглу считает, что проведение совместных азербайджано-турецких учений — это месседж силам, на которые опираются армянские оккупанты.

По его мнению, по мере обострения ситуации в регионе растет актуальность военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией. И не исключено, что причиной провокации Армении в Товузском направлении могут быть геополитические факторы.

«Турецкие чиновники дали понять, что крупные державы стоят за напряженностью на границе и хотят нанести ущерб региональным проектам, проходящим через Азербайджан. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие высокие чины заявили, что Анкара всегда готова оказать любую поддержку Азербайджану.

Примечательно, что в этом году военные учения имеют широкую географию: военные учения армий двух стран пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе, т.е. практически на всей территории Азербайджана», — отметил наш собеседник.

Помимо этого, Э.Шахиноглу затронул телефонные переговоры, который провели накануне президенты Турции и России, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин по инициативе турецкой стороны.

«То, что разговор состоялся по инициативе официальной Анкары, означает, что именно президент Турции предложил своему российскому коллеге обсудить карабахское урегулирование, так как сам Путин никогда не проявлял интерес к обсуждению этого вопроса в ходе переговоров с Эрдоганом. Как–то один раз Эрдоган предложил Путину обсудить карабахский вопрос, но президент России заявил ему, мол, это очень сложный вопрос. Однако в настоящее время Турция является сильным игроком на пространстве Южного Кавказа, и отнюдь не случайно, что в начале в Нахчыван прибыли турецкие войска, а вечером состоялся разговор между президентами Турции и России. Проведение учений со стороны России вблизи наших границ на фоне провокации армян в Товузе можно было расценить как неприятный жест, хотя глава Минобороны России Сергей Шойгу и заявил своему азербайджанскому коллеге Закиру Гасанову, мол, это не направлено против Азербайджана. Но тем не менее, мы же понимаем, что все это не случайно.

Помимо этого, ранее армянские СМИ упомянули о том, что в Армении прошли совместные с Россией учения, в ходе которых отрабатывали навыки борьбы с БПЛА. На фоне всего этого Совбез России дважды обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Это означает, что Россия ко всему этому относится всерьез. А потому не исключено, что Россия может пригласить в Москву глав МИД Азербайджана и Армении. Либо Кремль командирует в регион главу МИД России Сергея Лаврова, как это произошло в апреле 2016 года.

Но для нас это уже не имеет значения, так как переговоры не дают результата. Вспомните, что обещал Лавров, когда прибыл в Баку в апреле 2016 года? Он заявил, мол, переговорный процесс ускорится, приступят к проведению поэтапного плана регулирования. Минуло четыре года, и ничего не изменилось. Если Лавров вновь посетит регион, то для нас это не будет иметь какого-либо значения. Наоборот, нас опять будут ждать безрезультативные переговоры. Кроме того, ожидается первый официальный визит нового главы МИД Джейхуна Байрамова, и по традиции, он посетит Турцию. Не исключено, что после возвращения из Турции, Байрамов посетит Москву», — резюмировал Э.Шахиноглу.

Бахтияр Сафаров

Minval.az