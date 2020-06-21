Turkish Airlines включила Киев, Львов и Одессу в обновленный график полетов с 1 июля. Об этом сообщает Avianews.

Читайте также: Turkish Airlines возобновили международные рейсы

Авиакомпания намерена летать из Стамбула в Киев 10 раз в неделю, в Одессу – семь раз в неделю и во Львов – пять раз в неделю. Полеты в Харьков, Херсон и Запорожье пока не планируются.

По информации издания, помимо этого, авиакомпания расширяет свою международную сеть среднемагистральных и дальнемагистральных направлений в Америку, Европу, Азию и Африку, что увеличит возможности для стыковок через Стамбул.

Minval.az