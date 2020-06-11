Международные рейсы, приостановленные в конце марта на фоне пандемии коронавирусной инфекции, возобновились в четверг из крупнейшей воздушной гавани Турции — «Стамбульского аэропорта», передает «Анадолу».

Внутренние рейсы в Турции начались с 1 июня, тогда как начало международного авиасообщения было отложено на 10 дней.

С 11 июня Turkish Airlines начал летать в Германию (Дюссельдорф, Мюнхен и Франкфурт), Великобританию (Лондон) и Нидерланды (Амстердам).

В терминал «Стамбульского аэропорта» пропускают лишь пассажиров с билетами. При этом в обязательном порядке меряют температуру. Соблюдается социальная дистанция. Пассажиров и сотрудников аэропорта обязали носить маски.

Minval.az