В нынешних условиях попытки обмануть государство будут приравнены к предательству. Об этом сказал президент Ильхам Алиев на заседании в формате видеосвязи с участием министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева и министра экономики Микаила Джаббарова.

Президент отметил, что карантинный режим очень негативно отражается на экономике каждой страны.

«И мы не можем сказать, как долго продлится это влияние. Поэтому нам необходимо предпринять такие шаги, чтобы в этот период быть более готовыми к посткарантинному режиму. Считаю, что если отмеченные мною вопросы найдут положительное решение, то неформальная занятость после карантинного режима будет устранена естественным образом, потому что в этот период были заключены десятки тысяч трудовых договоров, и люди, работающие сегодня в неформальной сфере, убедятся в том, что единственный путь – это выход из теневой экономики. Конечно, как я уже отметил, нынешние условия возложат на желающих нарушать после этого законы в экономической сфере огромный моральный груз. Потому что, еще раз хочу сказать, в нынешних условиях попытки обмануть государство будут приравнены к предательству. Поэтому поддерживайте постоянную связь с предпринимателями, обязательно продолжайте контакты для того, чтобы просвещать их, побуждать честно работать. Им необходимо показать, какую большую нагрузку государство взяло на себя. Я сейчас не хочу сравнивать Азербайджан с кем бы то ни было, но посмотрите, зарплата работников сфер, пострадавших от пандемии, выплачивается государством. Их 300 тысяч человек, это немало. Представителей микропредпринимательства тоже около 300 тысяч, государство и им выплачивает средства», — отметил Алиев.

«Надеюсь, что после данной тяжелой ситуации люди, все еще работающие в теневой экономике, учтут это, поймут, что единственный путь – выйти из теневой экономики. Обращаюсь к предпринимателям: положите конец неформальной занятости. Еще раз обращаюсь к работникам: не работайте без трудового договора, требуйте. Если какой-то предприниматель не хочет заключать с вами трудового договора, сразу же сообщите об этом в Министерство труда и социальной защиты населения, в Министерство экономики, в Администрацию президента. Мы накажем этого предпринимателя, этих предпринимателей. Потому что в нынешних условиях, когда государство мобилизовало все свои ресурсы, обманывать его, уклоняться от налогов, обеспечивать свои материальные интересы, свою корысть – это предательство. Другого названия этому быть не может», – добавил глава государства.

Minval.az