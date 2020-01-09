Какие секреты иранской муллократии раскрыл Давид Бабаян?

Армянские агрессоры продолжают политику незаконного заселения захваченных азербайджанских земель, в том числе и за пределами бывшей НКАО. На сей раз это в очередной раз подтвердил Давид Бабаян, пышно именующий себя «пресс-секретарем президента Нагорного Карабаха». Как заявил сей субъект в одном из своих интервью, « в последние годы разработана и реализуется программа заселения долины Аракса (Араза — Minval.az)». Правда, тут же вынужден был признать, что «где-то она успешна, где-то не очень», и «в смысле демографии нужно еще работать». Более того, господину Бабаяну пришлось старательно доказывать, что «геополитических вопросов тут нет, мол, заселение специально тормозится».

Та нервозность, с которой тема «заселения» обсуждается по ту сторону линии фронта, вполне понятна. Армянские оккупанты пытаются таким образом искусственно создать «мирное армянское население» на захваченных азербайджанских землях, в том числе и в окружающих бывшую НКАО районах (речь, напомним, о долине Араза), где заметного армянского присутствия не было никогда. Одно плохо: желающих брать на себя эту роль потенциального «живого щита» для оккупантов немного. Особенно на фоне «информационной бомбардировки» армянской аудитории сообщениями о закупке Азербайджаном новых образцов оружия, военных учениях и, самое главное, регулярных официальных заявлений азербайджанских властей, что в Баку выступают за мирное урегулирование конфликта, но если дипломатия не сработает, то оставляют за собой право на военное решение. Показательно, что снизить темпы массовооо бегства не могут и власти Армении, в 2019 году зафиксирован самый низкий с момента обретения независимости показатель численности населения, которое теперь не дотягивает и до 3 миллионов.

Но куда интереснее другое. Рассуждал Давид Бабаян о «заселении» долины Араза, отвечая на вопрос журналиста, «почему сменявшие друг друга власти Арцаха так и не занялись вплотную заселением приграничных с Ираном территорий долины Аракса, что может стать важным геополитическим фактором, как для безопасности Армении, так и дружественного Ирана». Бабаян называл Иран и Сирию «дружественными странами». А само интервью было посвящено нашумевшему заявлению Аршавира Гармяна. Сей субъект, именующий себя «секретарем Совбеза Нагорного Карабаха», напомним, заявил, что возмездие за смерть генерала Касема Сулеймани — это, дескать, «дело чести для Ирана». И хотя Давид Бабаян пытался в меру сил и интеллектуальных способностей это заявление Гармяна «затереть» и соглашался, что да, надо было сказать, что это его личное мнение, главное господин Бабаян отрицать даже не пытался: у армянских оккупантов в азербайджанском Карабахе налажено весьма бойкое «взаимодействие» с иранскими властями. Поэтому за оккупированный участок азербайджано-иранской границы они намерены держаться всеми силами. Более того, этот участок иранской границы, находящийся во внеправовом пространстве, но с дальнейшим выходом на «многострадальную христианскую Армению», представляет собой даже не «форточку», а широченные «ворота» для контрабанды всего чего и кого угодно. Через Армению уже переправляли оружие и проиранским боевикам в Ираке, и боснийски сербам, и террористам РКК. Кроме того, там регулярно вспыхивают и «паспортно-визовые» скандалы: здесь местные власти выправляют в массовом порядке фальшивые документы разного рода «клиентам», которые потом с этими фальшивыми документами из Армении исчезают.

А тогда уже становится понятным, насколько ценным союзником являются армянские оккупанты для иранской «муллократии». Так что на их откровения относительно дружбы с Ираном и планов удержать под собственным контролем оккупированный участок ирано-азербайджанской границы надо бы обратить внимание и другим странам, прежде всего тем, где считают необходимым опасаться, к примеру, террора «Хезболлах». Так что оккупация долины Араза превращается в серьезную проблему и угрозу безопасности не только для Азербайджана. Из чего тоже надо бы сделать выводы

Нурани, политический обозреватель

Minval.az