Ближний Восток все глубже втягивается в водоворот новой войны. То, что еще вчера казалось «пессимистичным прогнозом», сегодня превращается в тему новостей. Иран наносит удары по американским военным базам в Ираке и рапортует о 80 убитых американцах. В Тегеране с удовольствием рассуждают о «пощечине США». А эксперты гадают: что дальше — большая война? Разгром Ирана? Бегство США с Ближнего Востока?

Еще по горячим следам «точечной ликвидации» генерала Касема Сулеймани депутаты иракского парламента проголосовали за «Yankees, go home!» Теперь американские базы в этой стране под огнем иранских ракет. И что дальше? Готовы ли США «оплатить» военное присутствие в регионе жизнями солдат? Или…

Будем реалистами: покидать свои базы в соседних арабских странах и оставлять своих союзников один на один с Тегераном — такой удар по своему имиджу Вашингтон позволить себе не может. Да и Ирак с его 10% запасов мировой нефти и выходом в Персидский залив — не та «точка на карте», откуда можно уйти «по первому звонку». Наконец, если для Трампа «ликвидация» Касема Сулеймани была еще и предвыборным ходом, особенно нужным на фоне всех его неприятностей, то если в результате американцам придется покинуть Ирак, то все заклинания в стиле «я сделаю Америку снова великой!» уже не сработают.

Только вот куда выше и риски, и ставки для Ирака. Который оказался по сути дела между американским «молотом» и иранской «наковальней».

Еще недавно казалось, что США и Иран на иракском поле вполне успешно «сосуществуют», совместно противостоят ИГИЛ и даже находят общий язык, когда понадобилось «гасить» попытку курдов объявить о независимости. Но теперь идиллия рухнула. Причем произошло это вовсе не 3 января, когда американский дрон расстрелял кортеж Сулеймани, а значительно раньше. В конце декабря 2019 года «Хезболлах» обстреливает американские базы, затем следует штурм посольства США в Багдаде, чему иракские силы безопасности не очень препятствуют (и не видеть параллелей с захватом посольства США в Тегеране 40 лет назад уже не получается). Да и вряд ли Сулеймани, которого встречали в аэропорту Багдада командиры шиитского ополчения, собирался обсуждать с ними речь Греты Тунберг в ООН или пожары в Австралии. Судя по всему, после лета 2019 года, когда Иран атаковал саудовские НПЗ и танкеры, Трамп в ответ направил к берегам ИРИ авианосец, но в последнюю секунду атаковать все же не стал, тегеранские стратеги решили, что Вашингтон воевать с Ираном не рискнул и не рискнет. Но, как видно, ошиблись. И хотя удар по кортежу Сулеймани остается нарушением международного права, политической ответственности за «игры с огнем» никто не отменял. В том числе и для властей Ирака, которые предоставили Ирану слишком большую «свободу рук» в собственной стране и позволили превратить ее в «поле битвы» Вашингтона и Тегерана. И вот из этого печального опыта точно стоит сделать выводы.

Нурани, политический обозреватель

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