Армянские агрессоры совершили очередную провокацию — на сей раз в районе села Гушчу Айрым Газахского района. В результате снайперского обстрела с армянской стороны убит азербайджанский пограничник — Фарзалиев Фарзали Алимурсал оглу. В Армении тут же поторопились закинуть в СМИ свою версию. Арцрун Ованнисян, пресс-секретарь минобороны Армении, сообщил в своем Facebook, будто бы азербайджанская сторона вела на границе инженерные работы и попыталась «продвинуть» свои позиции, но тут же был уличен во лжи: ГПС Азербайджана заверила, что никаких инженерных работ на этом участке не проводилось. Добавим от себя: вести инженерные работы на своей территории наша страна имеет полное право. А вот стрелять через границу у Армении никакого права нет.

Понятно, к сожалению, и другое. Чуть больше года назад, когда Азербайджан начал передавать под контроль своей Госпогранслужбы посты на ненарушенных участках государственной границы Азербайджана и Армении, в экспертном сообществе высказывалось и такое мнение: возможно, это шаг к миру, нормализации отношений двух стран и выходу из «психологии войны». По совести говоря, на фоне продолжающейся оккупации 20% территории Азербайджана и отсутствия со стороны официального Иревана каких-либо сигналов о готовности выполнить требования четырех «карабахских» резолюций СБ ООН и вывести свои войска с захваченных азербайджанских земель все это звучало как минимум наивно. Но теперь череда трагических инцидентов с обстрелами сел, убийств пограничников и гражданских лиц, занимающихся строительными работами на азербайджанской территории, не оставляет сомнений: Иреван продолжает «проверять на прочность» те самые ненарушенные участки государственной границы Азербайджана и Армении, которые контролирует не армия, а ГПС.

Плюс ко всему нынешняя провокация последовала на примечательном фоне. Накануне Армения получила очередной российский оружейный подарок — самолеты Су-30СМ. Армянская военная верхушка анонсирует появление на вооружении «сверхточных ракет», и вряд ли у Армении есть деньги их купить, так что и здесь речь с огромной вероятностью идет о российском «презенте». Вряд ли такие «точечные инъекции» позволят Иревану сократить военно-техническое отставание от Баку, но вот политические выводы из этих подарков в Армении сделали. И если еще недавно в регионе обсуждали успешные «малые шаги в гуманитарной сфере» при российском посредничестве, то теперь вектор сменился на противоположный. Сначала в Иреване вернулись к провокационной риторике, а теперь пустили в ход оружие. Можно долго спорить, имело ли тут место пресловутое «Смоленская площадь в лес, «Арбатский военный округ» по дрова», и выстраивать успокоительные версии, что, мол, в РФ не просчитали последствий очередных оружейных подарков, но факт остается фактом. Во-первых, несмотря на все недовольство Пашиняном вообще и поздравления с новым годом и рождеством, направленные Путиным Кочаряну раньше, чем Пашиняну, Москва продолжает считать Армению своим форпостом и «накачивает» ее оружием. Во-вторых, эти «оружейные презенты» в Армении расценили как отмашку на провокации.

Тем более что у Никола Пашиняна, нарастают внутриполитические проблемы. Новые власти Армении не то чтобы совсем уж без оснований обвиняют в территориальных потерях — и на нахчыванском, и на газахском направлениях. К тому же расклад сил на внутриармянском поле такой, что проигнорировать их Никол Воваевич позволить себе не может. Это весной 2018 года Пашинян купался в «народной любви», а теперь земля под ногами горит, а кресло дрожит и качается. Попытка взять под контроль Конституционный суд закончилась скандалом (и провалом), карабахский клан открыто готовится к реваншу, дешевые популистские акции Пашиняна вроде обращения к Трампу и Роухани с вершины одной из местных гор вызывают в лучшем случае усмешки, а уж про попытку переврать экономическую статистику и говорить нечего. Это, конечно, проблемы самого Пашиняна и его команды, но вот если решать их «асфальтоукладчик» пытается за счет Азербайджана — это уж точно не «внутреннее дело Армении».

Только вот игру с огнем армянские агрессоры устроили в непосредственной близости от магистральных азербайджанских трубопроводов, и еще на фоне тектонических сдвигов на европейском энергетическом рынке. В самом деле, президент РФ Владимир Путин отправляется в Турцию для участия в церемонии открытия «Турецкого потока», но эксперты предупреждают: нынешний этап «газовой войны» Москва уж точно не выиграла. «Северный поток-2» под санкциями, его строительство приостановлено, «Газпрому» пришлось соглашаться на транзит через Украину. Судя по всему, азербайджанский газ изменил расстановку сил в Европе, где уже не боятся отказываться от российского газа, куда больше, чем это казалось многим. Намеренно оставим в стороне гадания, пытается ли Москва сорвать трубопроводные проекты Азербайджана руками Армении или же ее любимый форпост действует на свой страх и риск. Важно другое. Наша страна располагает достаточным и военным, и политическим потенциалом, чтобы достойно ответить на такого рода провокации. И к тому же сегодня к Азербайджану, к его логистическим и газовым проектам привлечено слишком большое внимание, чтобы такого рода провокационная возня могла бы остаться безнаказанной. И да, кризис вокруг Ирана не то что не снизит этого внимания, а как раз наоборот, многократно его повысит.

Другое дело, что умение просчитать последствия собственных опасных игр — это явно не самая сильная черта армянского истэблишмента.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az