Владимир Путин обращает внимание на акции протеста, которые проходят в Москве с середины июля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос, считает ли Путин события чем-то из ряда вон выходящим, Песков ответил «безусловно, нет». «В России ежедневно происходит огромное количество событий, которые являются, естественно, вопросами для внимания президента, и совсем не по каждому ему нужно высказывать свою точку зрения», — сказал Песков.

В связи с протестами он отметил, что Кремль считает «абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы» со стороны правоохранительных органов, но «абсолютно оправданными» жесткие действия силовиков для пресечения «общественных беспорядков». Песков призвал разделять согласованные акции и действия, которые «подпадают под попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки». Представитель Кремля добавил, что администрация президента в равной степени замечает случаи как неповиновения полиции, так и проявления агрессии полицейскими, но не может выносить «вердикты». Кремль не занимается координацией действий различных ведомств в связи с митингами, утверждает пресс-секретарь: «Никаких нет центров принятия решений, ведомства выполняют свои функции». Песков не считает, что происходящее в столице – это политический кризис.,

На вопрос, считается ли любая несогласованная акция попыткой организации массовых беспорядков, Песков не стал отвечать. На реплику журналиста, что массовыми беспорядками закон считает ситуации, которые сопровождаются насилием, погромами, поджогами и вооруженным сопротивлением представителям власти, Песков сказал: «По крайней мере, насилие в отношении представителей органов правопорядка имело место», — пересказывают «Ведомости».

Песков напомнил, что незарегистрированные кандидаты вправе обратиться в суд. Пресс-секретарь отметил, что Кремль внимательно отслеживает моменты, по которым у людей «возникают вопросы». «Мы надеемся, что на все вопросы, на все спорные ситуации будут даны соответствующие ответы», — сказал Песков.

Акции против фальсификаций на выборах в Мосгордуму происходят из-за отказа в регистрации практически всех независимых самовыдвиженцев, среди которых глава Совета депутатов Красносельского округа Илья Яшин, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, председатель незарегистрированной «Партии перемен» Дмитрий Гудков и другие. Им было отказано в регистрации из-за брака в подписях.

Две согласованные с властями акции прошли на проспекте Академика Сахарова 21 июля и 10 августа. Последний митинг собрал около 60 000 человек, по данным «Белого счетчика», МВД сообщило о 20 000 участников. На двух несогласованных митингах задерживались более тысячи человек. После одной из акций было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, по которому проходит больше 10 человек. Большинство лидеров протестов получили административный арест, Любовь Соболь – дважды оштрафовали на 300000 рублей.

Minval.az