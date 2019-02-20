Австралийскую рифовую крысу, жившую на песчаном острове в северной части Большого Барьерного рифа, официально занесли в число вымерших животных. Это сделало ее первым млекопитающим, исчезнувшим из-за глобального потепления, сообщает интернет-портал Phys.org.

Большинство ученых, изучающих климат Земли, не сомневаются в глобальном потеплении и в том, что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать на отметке в полтора градуса Цельсия. В пользу этого говорят результаты замеров с десятков климатических спутников, тысяч метеорологических станций и буйков в море и сотни компьютерных моделей климата.

Рост температур, повышение уровня моря и другие процессы вынудят многих животных и растения стать своеобразными «климатическими беженцами» — на север или в горы, в более холодные и стабильные регионы.

Представители флоры и фауны, у которых не будет такой возможности, просто исчезнут с лица Земли или выживут только в специализированных питомниках, куда их перевезет человек. Как предполагают ученые, климат и человеческая деятельность в ближайшие столетия могут уничтожить свыше трех сотен видов млекопитающих и птиц.

Первой жертвой, как сообщает сайт Министерства экологии и энергии Австралии, стал редкий грызун — рифовая мозаичнохвостая крыса (Melomys rubicola), жившая на небольшом песчаном острове у северных берегов Австралии.

Это животное открыли в 1845 году британские путешественники с судна HMS Bramble, высадившиеся на песчаной отмели неподалеку от Большого Барьерного рифа, северной Австралии и южной части Новой Гвинеи. Пополняя запасы воды и провизии, моряки заметили необычно крупную крысу с причудливым горбатым носом и рыжеватой шерстью.

Экологи обратили внимание на этих крыс только в конце прошлого века, когда заметили, что их популяция резко уменьшилась. В начале 1980-х годов на острове Брамбл-Кэй проживало несколько сотен крыс, но в 1990-х их численность упала до 90 особей, а в середине прошлого десятилетия — до дюжины.

В последний раз, как отмечает РИА Новости со ссылкой на сайт министерства, крыс видели рыбаки в 2009 году, после чего ни экологам, ни местным жителям не удавалось найти их следы. Поэтому 18 февраля чиновники официально перевели рифовую мозаичнохвостую крысу из числа видов, которым угрожает вымирание, в категорию вымерших.

Почему исчезновение этих крыс стало большим событием? Дело в том, что экологи из университета Квинсленда еще два года назад показали, что исчезновение Melomys rubicola было связано с глобальным потеплением и повышением уровня моря.

Участившиеся бури и высокий уровень воды в Торресовом проливе, как тогда предположили ученые, оставляли на острове Брамбл-Кэй все меньше и меньше места для крыс, и в конечном итоге это погубило грызунов.

Последующие два года наблюдений за этим клочком суши и соседними районами Австралии и Новой Гвинеи убедили экологов в том, что Melomys rubicola действительно полностью исчезли. Это заставило чиновников признать рифовых крыс первыми жертвами изменения климата и перевести несколько других видов млекопитающих в число тех, кому угрожает вымирание по тем же причинам.

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