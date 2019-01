Экс-глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, похоже, решил в очередной раз жениться. Британские СМИ раскрыли личность девушки, с которой 54-летний политик уже около года проводит свои дни и ночи, при том что о его разводе с Мариной Уиллер стало известно лишь в сентябре прошлого года.

Согласно данным газеты The Sun, речь идет о 30-летней Кэрри Саймондс, которая ранее занимала пост директора по коммуникациям Консервативной партии Великобритании. Коллеги Джонсона рассказывают, что впервые заметили его увлеченность данной особой в феврале 2018 года.Тогда парочку заметили в День святого Валентина в одном из ресторанов Лондона, передает kp.ru.

Позже их неоднократно видели вместе не только на рабочих мероприятиях, но и на свиданиях. Кроме того, как сообщает издание со ссылкой на свои источники, экс-министр постоянно написывал девушке по телефону, а однажды даже отправил за ней свой автомобиль. По слухам, Кэрри Саймонд уже переехала в дом к своему немолодому возлюбленному.

Напомним, что Джонсон дважды был женат, и во втором браке у него четверо детей. Также у политика есть внебрачная дочь от консультанта по вопросам искусства Хелен Макинтайр. Экс-министра много раз ловили на изменах, и его супруга неоднократно выгоняла неверного из дома, однако потом все равно прощала. В этот же раз, похоже, все серьезно.

