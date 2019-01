Видео с радующимся за любимую команду мальчиком набрало около двух миллионов просмотров в соцсетях. Ролик появился в Twitter-аккаунте Sportbible.

Во время просмотра матча ребенок хлопал в ладоши, а после забитого мяча праздновал гол, бегая по комнате и поднимая руки вверх. Мальчик наблюдал за встречей чемпионата Шотландии «Рейнджерс» — «Селтик», завершившейся победой хозяев со счетом 1:0.

Пользователи оценили эмоции юного болельщика. «Если мой племянник не окажется таким же преданным фанатом, то он разочарует меня навсегда», — написала одна из юзеров. «Этот страстный болельщик напомнил меня в 10-летнем возрасте, когда я принял самое ужасное в жизни решение и стал смотреть футбол», — отреагировал другой, передает Lenta.ru.

This little lads celebration when Rangers FC scored against Celtic FC is absolutely brilliant… 😄🙌🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿@gerslivestreams pic.twitter.com/fp1viAHqhN

— SPORTbible (@sportbible) January 11, 2019