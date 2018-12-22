Добровольцы также прошли тестирование, оценивающее уровень когнитивных способностей. После эксперимента их показатели значительно улучшились, а средний «возраст» головного мозга уменьшился.

Так, по словам одного из авторов работы Джеймса Алана Блюменталя, перед исследованием результаты пациентов соответствовали показателям в 93 года, что значительно превышало хронологический возраст участников. После исследования этот показатель составил 84 года.

«Результаты обнадеживают: всего за шесть месяцев, занимаясь регулярными физическими упражнениями, люди без деменции, но с когнитивными нарушениями могут улучшить способность планировать и выполнять определенные когнитивные задачи», — говорит Блюменталь.