Азербайджан занял 77-е место из 88 -ми в глобальном рейтинге уровня владения английским языком, составленном швейцарской компанией EF Education First.

При этом следует отметить, что отсутствуют итоги тестирования Армении.

Компания составляет ежегодный рейтинг стран по знанию английского языка уже восемь лет. Всего в рейтинге 2018 года 88 стран и регионов. В течение года там проводились тестирования языковых навыков, в которых приняли участие более 1,3 миллиона человек, не являющихся носителями английского языка, сообщает Грузия-Online.

Возглавила рейтинг стран по знанию английского языка Швеция. На втором месте в этом году оказались Нидерланды, а на третьем – Сингапур. В первую десятку EF EPI также входят Норвегия, Дания, Южная Африка, Люксембург, Финляндия, Словения и Германия. Хуже всего, согласно результатам исследования, английский знают в Узбекистане, Ираке и Ливии.

По результатам тестирования в Грузии стране зачислили 52,28 балла. Авторы определили уровень владения английским жителей Грузии, как низкий. Как отмечает EF, такой уровень позволяет ориентироваться в англоговорящей стране в качестве туриста, поддержать беседу с коллегами и понимать несложные электронные письма от коллег.

В соседних с Грузией Азербайджане и Турции, согласно EF EPI, уровень владения английским «очень плохой» — 77 и 73 места соответственно. Уровень английского у россиян эксперты определили как средний – 42 место рейтинга.

EF Education First — глобальная образовательная компания, специализирующаяся на языковых, академических, культурных и обучающих программах. EF основана в 1965 году. Сегодня она имеет 580 школ и офисов в более чем 50 странах.

Рейтинг EF EPI служит ориентиром для многих правительств, компаний и университетов. Он позволяет им отслеживать тенденции в изучении английского и принимать стратегически верные решения по развитию языковых компетенций в будущем.

Russian Subtitles-SD from EF Education First on Vimeo.

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