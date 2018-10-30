Спасатели обнаружили тела десяти погибших на месте крушения индонезийского Boeing 737. В том числе найдены останки малолетнего ребенка, передает Росбалт со ссылкой на The Straits Times.
#LionAircrash: 10 bodies recovered from crash site; all 189 people on board feared dead https://t.co/YT57raijZi #JT610 #Indonesia pic.twitter.com/eZfzyUhwp0
— The Straits Times (@STcom) 30 октября 2018 г.
Уточняется, что на берег также доставлены 14 мешков с фрагментами тел.
Всего на борту находились 189 человек.
Ранее сообщалось, что водолазы возобновили поиски разбившегося в Индонезии самолета, а у родственников погибших были взяты образцы ДНК.
По последним данным, семьям погибших в авиакатастрофе страховая компания Jasa Raharja выплатит по 3285 долларов.
Напомним, принадлежащий компании Lion Air самолет, на борту которого находились 189 человек, выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкал-Пинанг.
A Lion Air flight carrying 189 people crashed into the sea minutes after taking off from Indonesia’s capital city of Jakarta.
Officials say it is unlikely that anybody survived. pic.twitter.com/VyXkbJ1KMX
— AJ+ (@ajplus) 29 октября 2018 г.