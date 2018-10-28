Россия хочет получить от США помощь после достигнутых американской экономикой успехов, заявил президент Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Иллинойс. Трансляцию мероприятия вел телеканал NBC.
Трамп отметил, что за свое президентство развил американскую экономику, в связи с чем многие страны хотят получить от США экономическую помощь. «Россия хочет нашей помощи в экономическом плане. Потому что мы добились такого богатства, и я проделал действительно хорошую работу — $11,7 трлн. Россия хочет нашей помощи, все хотят нашей помощи», — сказал Трамп. Других подробностей об этом он не привел, как и не указал, в каких именно областях Москва надеется на помощь Вашингтона, сообщает РБК.
В июне Трамп заявлял, что Россия должна быть вновь принята в G8.