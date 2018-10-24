Общий объем инвестиций Азербайджана в экономику Турции оценивается на уровне 14,5 миллиарда долларов.

Как передает Тренд, об этом в среду, на мероприятии «Новые горизонты в экономическом сотрудничестве между Турцией и Азербайджаном» заявил замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров.

По словам замминистра, большая часть инвестиций пришлась на нефтегазовую и нефтеперерабатывающую сферу.

«С каждым годом торгово-экономическое сотрудничество между странами диверсифицируется и охватывает все новые сферы. Двусторонние инвестиции в этой связи являются важным показателем. Азербайджанские инвестиции в Турцию оцениваются на уровне 14,5 миллиарда долларов, порядка 13 миллиардов из которых приходится на нефтегазовую сферу, где можно назвать такие проекты как TANAP, Petkim. В свою очередь Турция вложила в Азербайджан 11,8 миллиарда долларов, из которых 9,1 миллиарда в нефтяной сектор. В ненефтяной сектор азербайджанской экономики Турция вложила 2,7 миллиарда долларов инвестиций, являясь лидером по этому показателю», — сказал Сафаров.

Замминистра отметил, что данные показатели стали результатом активной деятельности и серьезной работы. В этой связи имеется большой потенциал, сказал Сафаров.

«Турция выступает партнером во всех стратегических проектах Азербайджана и это очень важный факт. Мы заинтересованы в максимальном расширении отношений с Турцией. Большой потенциал имеется в разных сферах, в частности, в сфере промышленности. Отмечу, что в Азербайджане функционирует 3400 компаний с турецким капиталом, а в Турции 2400 азербайджанских компаний», — сообщил замминистра.

Minval.az