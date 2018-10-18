Интервью Minval.az с профессором, доктором юридических наук, заведующим кафедрой криминалистики и судебной экспертизы Бакинского государственного университета Кямилем Салимовым.

— Как обстоят дела в вопросе обеспечения безопасности в учебных заведениях Азербайджана?

— Во всех учебных заведениях нашей страны создана система ведомственной охраны данных учреждений. Без предъявления соответствующего удостоверения охрана никого не пропускает во внутрь вуза. Что касается трагедии, произошедшей в городе Керчь, то в этом случае преступление совершил студент данного колледжа. У него не было каких–либо ограничений в вопросе прохождения во внутрь учебные заведения. Иное дело, что он пронес огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, но все это можно пронести в сумке, в разобранном виде, и собрать уже в самом здании.

Теперь психологи должны выяснить, что побудило его совершить это преступление. Ведь мотива нет. Нельзя сказать, что это терроризм или, скажем, он подвергался оскорблениям. Это преступление без мотива, нечто схожее ранее наблюдалось в США, когда кто-то брал в руки оружие и убивал всех подряд. Сейчас в Керчи работает следственная группа. И специалисты выяснят все – с кем он общался, кто ему помог подготовить взрывное устройство.

Для ученика колледжа подготовить взрывное устройство, – да еще так, чтобы оно сработало –, задача непростая. Тут у человека должны быть определенные навыки. Точно так же, как и вести прицельную стрельбу. Это тоже не так просто, хотя стрельба и велась с малой дистанции, но даже тут должны быть определенные навыки. Ведь человек может растеряться, впасть в панику при виде крови, услышав крики своих жертв. Не каждый способен на это. Поэтому данная трагедия вызывает много вопросов. Одно дело, если бы он совершил единичный акт, иное дело – массовое убийство. Сколько времени у него ушло на подготовку, в том числе и взрывного устройства? Эксперты должны провести взрыво-техническую экспертизу, и выяснить, это работа профессионала, или чудака-умельца, который собрал взрывное устройство, найдя чертежи в Интернете.

— В России уже сомневаются в том, что он в одиночку мог спланировать это преступление…

— Подготовить, к примеру, взрывное устройство можно. Но не каждый может сделать это так, чтобы оно сработало с такой мощностью, с максимально поражающей способностью. Поэтому считаю, что в этом деле возникают определенные вопросы.

— Кстати, не во всех наших учебные заведениях установлены камеры наблюдения, кнопка тревоги и тем более металлодетекторы. Кто именно должен решать эти проблемы?

— Служба безопасности и соответствующие правоохранительные органы должны разработать совместную инструкцию, а затем направить этот документ во все учебные заведения. Нужно определить, какие минимальные требования безопасности должны быть соблюдены. Но в чем заключается проблема? В учебном заведении обучается, к примеру, 12 тысяч студентов, которые приходят за 15 минут до начала занятий. Можно ли их всех проверить с помощью металлодетектора? Нет, это физически невозможно. В нашем университете обучается около 23 тысяч студентов, и помимо этого, работает 3 тысячи сотрудников. У нас есть два центральных входа. Возможно ли всех этих людей проверить? Вот в этом и заключается проблема. Поэтому наши правоохранительные органы должны разработать соответствующие правила, и издать соответствующую инструкцию совместно с Министерством образования, которая обязывала бы учебные заведения соблюдать минимальные меры безопасности. Так как здесь присутствует и человеческий фактор. Парализовать работу учебного заведения нельзя.

— Почти все учебные заведения Азербайджана самостоятельно принимают меры по созданию системы охраны. И чаще всего школы заключают договора с частными охранными предприятиями (ЧОП). Но многих из сотрудников ЧОП нельзя назвать квалифицированными охранниками. К тому же они не вооружены. Почему бы не поручить этот вопрос единой структуре, к примеру МВД?

— Для этого должны собраться вместе представители правоохранительных органов и Минобразования, и решить, какой вариант более эффективен в вопросе безопасности учебного заведения. Там работают специалисты, и они обладают оперативно-розыскной информацией.

— Дополнительные меры безопасности подразумевают лишние расходы. К примеру, если возникнут проблемы с финансированием, может стоит предложить родителям «скинуться»?

— Это должны обсудить и решить руководители учебных заведений.

Бахтияр Сафаров

Minval.az