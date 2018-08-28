Карманные часы 34-летнего русского иммигранта Синая Кантора, погибшего в результате крушения «Титаника» в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года, проданы на аукционе Heritage Auctions в США за 57,5 тысячи долларов, сообщил еженедельник Newsweek.

По данным издания, выставленный на продажу лот пользовался большой популярностью, вследствие чего его стоимость еще до начала торгов выросла с 20 тысяч долларов до 22 тысяч долларов. В итоге часы были проданы почти в три раза дороже первоначально заявленной оценки.

Кантор, уроженец Витебска, по профессии скорняк, находился на «Титанике» вместе с 24-летней супругой Мириам. Они направлялись в Нью-Йорк, где намеревались открыть магазин по продаже меховых изделий, а на вырученные деньги получить вместе с супругой профессию врача-дантиста. Однако трагедия разрушила все их планы. Мириам удалось спастись на шлюпке. Восемь дней спустя из воды извлекли тело супруга, а 24 мая 1912 года ей были переданы вещи мужа, в том числе швейцарские карманные часы с серебряной крышкой.

Реликвию выставил на торги родственник пары, пожелавший остаться неназванным. По словам представителя Heritage Auctions Дона Акермана, «крушение «Титаника» — одна из величайших трагедий ХХ века». «Напоминавшая о ней реликвия передавалась в семье из поколения в поколение на протяжении 106 лет», — отметил он.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на Newsweek, карманные часы Кантора могут показаться дорогостоящим приобретением, однако это далеко не рекордная сумма в истории аукционов раритетов с «Титаника». В 2008 году с молотка ушли карманные часы, принадлежавшие стюарту первого класса пассажирского лайнера Эдмунду Стоуну за 154 тысячи долларов. Уникальность этого лота заключалась в том, что часы остановились в 2 часа 16 минут, именно в то время, когда они вместе с хозяином отправились на дно Атлантики. А самым дорогим предметом с «Титаника» стала скрипка, принадлежавшая Уоллесу Хартли. Он был участником оркестра, который играл на палубе лайнера, чтобы предотвратить панику среди пассажиров в момент крушения. Музыкальный инструмент был продан на аукционе в 2013 году за 1,45 миллиона долларов.

«Титаник», будучи пассажирским лайнером, являлся также и почтовым судном, в задачу которого должна была входить доставка писем и бандеролей в США. Пароход отправился в свой первый и последний рейс из Саутгемптона 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул через 2 часа 40 минут. В результате крушения погибли около 1,5 тысячи человек, лишь 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.

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