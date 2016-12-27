Продолжается пожар, начавшийся сегодня утром в результате взрыва на двух газопроводах на территории Гарадагского района Баку.

Как передает АПА, в результате произошедшего в жилом массиве «Massiv 3» сильного взрыва, разбились оконные стекла находящихся неподалеку жилых домов, рухнули крыши.

В 300 метрах от территории, где произошел взрыв, установлен полицейский пост. Представители медиа с целью безопасности на территорию не допускаются.

В настоящее время сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС с использованием техники продолжают принимать меры по тушению пожара.

***

Нефтегазовый терминал в поселке Сангачал Гарадагского района Баку продолжает свою работу в обычном режиме.

Как сообщили Trend в пресс-службе компании BP-Azerbaijan, являющейся оператором терминала, все работы и операционная деятельность на Сангачальском терминале и на экспортных трубопроводах продолжаются в обычном режиме.

***

SOCAR подтвердила факт взрыва на одном из магистральных газопроводов в поселке Сангачал.

Как сообщила пресс-служба SOCAR, пострадавших нет.

В настоящее время данный участок локализуется, природный газ, поступающий в систему, приостанавливается, и ведутся работы для осуществления ремонтных работ.



***

В Гарадагском районе Баку произошел взрыв на газопроводе.

Об этом сообщила председатель «Комитета по защите прав нефтяников» Мирвари Гахраманлы.

По ее словам, на территории Еникенд в поселке Сангачал на компрессорной станции управления экспорта газа «Азеригаз» произошел взрыв газопровода, находящегося под давлением в 125 атмосфер:

«Пламя перекинулось и на дома. Выясняется, если ли пострадавшие».

Заместитель главы ИВ Гарадагского района Азад Нариманов сообщил Qafqazinfo, что находится на месте происшествия:

«Взорвался газопровод «Газымамед». Прибыли сотрудники всех официальных структур, на месте работают специалисты. В настоящее время ведутся работы по перекрытию газопровода и тушению пожара. Случаи получения ранений или смерти не зарегистрированы. Дома тоже не пострадали. Место, где произошел взрыв, находится в 2-3 километрах от одного поселка и в 500-1000 метрах от другого».

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, в результате взрыва никто не пострадал.

«Пожар зарегистрирован на 43-м км газопровода Баку-Алят, на участке, проходящем в горной местности. На место происшествия прибыли 5 пожарных машин МЧС. Вначале произошел взрыв, после чего начался пожар. Инцидент произошел вдалеке от жилых пунктов, поэтому никто не пострадал и никого не эвакуировали. В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара», — говорится в сообщении МЧС.