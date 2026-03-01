Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Республики Ирак Фуадом Хусейном.

В ходе беседы министры обменялись мнениями по поводу военной эскалации и напряженной ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке. Было подчеркнуто, что всем сторонам необходимо проявлять сдержанность, воздерживаться от шагов, способных увеличить напряженность, и отдавать приоритет дипломатическим каналам для урегулирования разногласий.

Министры также отметили важность скоординированных усилий международного сообщества и подчеркнули, что защита гражданского населения и инфраструктуры является приоритетной задачей. Кроме того, обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.