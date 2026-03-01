Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и главой МИД Канады Анитой Ананд.

Согласно информации Министерства иностранных дел Азербайджана, в ходе беседы была выражена глубокая обеспокоенность военной эскалацией и ростом угроз безопасности в нашем регионе.

Стороны отметили важность предотвращения дальнейшего обострения ситуации, активизации дипломатических усилий и соблюдения норм и принципов международного права.

Министр Анита Ананд поблагодарила азербайджанскую сторону за условия, созданные для транзитного перехода граждан Канады из Ирана через территорию Азербайджана во время военной эскалации в июне прошлого года. Отмечено, что оказанная тогда оперативная и гуманитарная поддержка была высоко оценена.

С учётом текущей ситуации в сфере безопасности стороны также обменялись мнениями о возможных перспективах использования азербайджанской границы для эвакуации граждан Канады из Ирана в случае необходимости.