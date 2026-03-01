США не начинали этот конфликт, но мы его закончим. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Ночью, по приказу президента Трампа, Министерство войны начало ОПЕРАЦИЮ «ЭПИЧЕСКАЯ ЯРОСТЬ» — самую смертоносную, самую сложную и самую точную воздушную операцию в истории.

Иранский режим имел свой шанс, но отказался заключить сделку — и теперь он пожинает плоды своих действий. На протяжении почти пятидесяти лет Иран убивал американцев, постоянно стремясь заполучить самое мощное оружие в мире для продвижения своей радикальной идеологии. Прошлой ночью, в отличие от всех предыдущих президентов, президент Трамп начал бороться с этой раковой опухолью.

Мы не будем терпеть мощные ракеты, нацеленные на американский народ. Эти ракеты будут уничтожены, вместе с производством ракет в Иране. Иранский флот будет уничтожен. И, как президент Трамп говорил всю свою жизнь, Иран никогда не будет иметь ядерного оружия.

Соединенные Штаты не начинали этот конфликт, но мы его закончим. Если вы убиваете или угрожаете американцам в любой точке мира — как это делает Иран — то мы выследим вас и убьем.

Наши воины — лучшие в мире, и они полностью готовы к достижению наших целей. Да хранит их Божья провидение в этой жизненно важной миссии», — отметил он в соцсети.