Посол Азербайджана в Ираке Эльдар Салимов вручил верительные грамоты президенту этой страны Абдель Латифу Джамалу Рашиду.

«Сегодня я имел честь вручить свои верительные грамоты президенту Республики Ирак Абдель Латифу Джамалу Рашиду. В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, представляющие интерес для двух стран», — говорится в публикации дипломата в соцсети Х.