Посол Азербайджана в Ираке Эльдар Салимов вручил верительные грамоты президенту этой страны Абдель Латифу Джамалу Рашиду.
«Сегодня я имел честь вручить свои верительные грамоты президенту Республики Ирак Абдель Латифу Джамалу Рашиду. В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, представляющие интерес для двух стран», — говорится в публикации дипломата в соцсети Х.
تشرفت اليوم بتقديم أوراق اعتمادي إلى فخامة رئيس جمهورية العراق السيد عبد اللطيف جمال رشيد. وتم خلال اللقاء مناقشة قضايا التعاون الثنائي والإقليمي المدرجة على جدول أعمال البلدين pic.twitter.com/Foik43SjeR
— Eldar Salimov (@SalimovEldar) February 8, 2026