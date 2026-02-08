Президент США Дональд Трамп анонсировал, что в рамках визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в регион с Арменией будет подписано соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома. Об этом заявил глава партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян, слова которого приводит news.am.

По его словам, сотрудничество в этой области уже было предусмотрено ранее подписанным меморандумом.

«О сотрудничестве в этой сфере между странами уже было сказано в ранее подписанном меморандуме. То же самое касается сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. То есть Армения ничего нового не получает по итогам визита Вэнса», — отметил Марукян.