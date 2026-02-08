Пожалуй, самым обсуждаемым в регионе и за его пределами событием сегодня является предстоящий визит в Ереван и Баку вице-президента США Джей Ди Вэнса. И это отнюдь не случайно, поскольку большинство оценок сходится на том, что визит не будет носить дежурного или протокольного характера и способен открыть новую страницу в отношениях Соединённых Штатов с двумя южнокавказскими странами. В экспертной среде всё чаще звучит мнение, что речь идёт не просто о политических сигналах или демонстрации внимания Вашингтона к региону, а о попытке зафиксировать качественный сдвиг в американском подходе к Южному Кавказу как таковому.

Особенно важно, что в ходе обсуждений, запланированных в рамках визита, особое место займут конкретные проекты, которые предполагается реализовывать при непосредственном участии США. Тем самым Вашингтон даёт понять, что намерен переходить от декларативной политики и общих формул к практическому присутствию — экономическому, инфраструктурному и институциональному. В этом контексте показательно заявление президента США Дональда Трампа о том, что на протяжении длительного времени сами американцы рассматривали Южный Кавказ как зону преимущественных интересов России. Фактически сегодня можно говорить о пересмотре этой логики: регион всё меньше воспринимается как периферия чужого влияния и всё больше — как самостоятельное пространство, где Соединённые Штаты готовы закрепляться через долгосрочные проекты и прямое вовлечение.

Такой подход меняет не только формат американского присутствия, но и общую конфигурацию внешнеполитических ожиданий в Ереване и Баку. Визит Вэнса в этом смысле выступает в качестве элемента более широкой стратегии, направленной на институционализацию роли США в регионе, который в условиях трансформации глобальной архитектуры безопасности и ослабления прежних центров притяжения приобретает для Вашингтона новое стратегическое звучание.

По вполне понятным причинам нас интересует не только то, какие темы будут обсуждаться в Баку и Ереване в ходе визита, но в ещё большей степени — какие решения будут приняты по его итогам. Речь идёт не о наборе дипломатических заявлений или символических жестов, а о конкретных договорённостях, способных задать практическое измерение американского присутствия в регионе. В этом смысле важно рассматривать визит вице-президента США сразу в двух проекциях: как процесс и как результат.

Ранее президент США Дональд Трамп в своих обращениях к лидерам Азербайджана и Армении по случаю их согласия на участие в Совете мира подчёркивал заинтересованность Вашингтона в реализации в регионе широкой программы инвестиционного и даже военно-технического сотрудничества. Само по себе это заявление уже выходит за рамки традиционной американской риторики о «стабильности» и «диалоге» и указывает на стремление перейти к более глубокой, структурированной модели взаимодействия.

В этом контексте для Баку принципиально важно, чтобы те барьеры, которые на протяжении десятилетий существовали между США и Азербайджаном на пути реализации подобной повестки, были окончательно и бесповоротно устранены. В первую очередь речь идёт о так называемой 907-й поправке, которая долгие годы фактически сдерживала участие американских компаний и институтов в проектах на территории Азербайджана и служила политико-правовым ограничителем для развития полноценного двустороннего сотрудничества.

Сегодня, на фоне того что сторонники Трампа в Конгрессе поднимают вопрос о её полной отмене, появляются основания для оптимизма. Сам факт возвращения этой темы в практическую повестку американской политики свидетельствует о пересмотре прежних подходов и признании их несоответствия текущим геополитическим и экономическим реалиям. Тем более что сохранение подобного ограничения объективно подрывает положения готовящейся в настоящее время хартии о стратегическом партнёрстве между США и Азербайджаном, которая призвана заложить прочную институциональную базу для реализации двусторонней стратегии на годы вперёд.

В этом смысле отмена 907-й поправки приобретает не просто символическое, а сугубо практическое значение. Она становится ключевым тестом на серьёзность намерений Вашингтона перейти от деклараций к системной политике в отношении Азербайджана и региона в целом, а также необходимым условием для формирования действительно устойчивого и взаимовыгодного формата стратегического партнёрства.

Отдельные и во многом ключевые ожидания связываются с договорённостями по маршруту TRIPP, где Соединённым Штатам отводится определяющая роль. Можно сказать, что это первый на постсоветском пространстве инфраструктурный проект, в котором Вашингтон выступает не просто участником, а фактическим хозяином. Именно поэтому для Азербайджана принципиально важно, чтобы проект содержал чёткие гарантии выполнения обязательств со стороны Армении по обеспечению беспрепятственного сообщения между западными регионами страны и её Нахчыванским эксклавом.

Среди намерений сторон центральное место отводится и планам по наращиванию военно-технического сотрудничества, что приобретает особую актуальность на фоне сохраняющихся рисков и угроз для национальной безопасности в условиях глобальной и региональной геополитической турбулентности. Как известно, Азербайджан последовательно выстраивает свои вооружённые силы по образцам и стандартам НАТО, в связи с чем военно-техническая совместимость с ведущими армиями Альянса становится не политическим лозунгом, а практическим условием повышения боевых и технологических характеристик армии. Именно поэтому развитие сотрудничества с США в этой сфере рассматривается Баку как логичное продолжение уже реализуемой стратегии модернизации и повышения обороноспособности страны.

И, наконец, визит вице-президента США Джей Ди Вэнса способен способствовать трансформации всей архитектуры безопасности в регионе, при которой участие Соединённых Штатов формирует более серьёзные и устойчивые условия для баланса интересов всех его участников. Южный Кавказ — это не «задний двор» какой-либо из региональных держав, а пространство пересечения интересов глобальных и региональных акторов. Присутствие США в этом балансе придаёт ему дополнительную устойчивость и долговечность, разумеется, при условии, что в конечном итоге сами страны региона будут определять стратегию собственного развития, последовательно укрепляя свою субъектность на международной арене.