Развитие отношений с Россией и продвижение мирной повестки с Азербайджаном стали основными направлениями внешней политики Армении, говорится в годовом отчёте МИД страны.

Как сообщает пресс-служба ведомства, премьер-министр Никол Пашинян посетил Министерство иностранных дел, где заслушал доклад главы МИД Арарата Мирзояна о ключевых дипломатических итогах года.

Особое внимание в отчёте уделено взаимодействию с Россией, с которой Ереван стремится поддерживать дружественные и взаимоуважительные отношения, основанные на принципах суверенитета и стратегического сотрудничества.

При этом центральное место в региональной повестке занял мирный процесс с Азербайджаном. По словам Мирзояна, в 2025 году приоритетом стала активная работа по установлению и институционализации устойчивого мира между Баку и Ереваном. Продолжались переговоры, согласование положений мирного соглашения и подготовка его предварительного парафирования.

Отмечена значимость реализации достигнутых договорённостей и мер доверия, направленных на снижение напряжённости и укрепление стабильности на Южном Кавказе. В Ереване подчёркивают, что именно нормализация отношений с Азербайджаном является ключевым фактором долгосрочной региональной безопасности и экономического развития.

Кроме того, обсуждались процессы нормализации отношений с Турцией, а также развитие сотрудничества с Грузией и Ираном. Вместе с тем Россия продолжает рассматриваться как важный стратегический партнёр в обеспечении политической и экономической устойчивости региона.

МИД также сообщил о расширении международных связей по азиатскому и ближневосточному направлениям, развитии транспортных и коммуникационных проектов, а также наращивании инвестиционного сотрудничества.

В свою очередь Пашинян подчеркнул важность последовательной реализации обозначенных внешнеполитических приоритетов и постоянного совершенствования дипломатической службы по всем вышеуказанным направлениям.