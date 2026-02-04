В Баку состоялись многосторонние политические консультации между Министерствами иностранных дел Азербайджана и Сербии.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, сербскую — государственный секретарь Невена Йованович.

В ходе политических консультаций состоялся подробный обмен мнениями по внешнеполитическим приоритетам обеих стран в контексте меняющихся геополитических реалий, а также по международным и региональным процессам, представляющим взаимный интерес, и ключевым вызовам.

На встрече также обсуждалось сотрудничество между двумя странами, обладающими отношениями стратегического партнерства, в политической, экономической сферах, в области энергетической безопасности, транспортной связанности, борьбы с изменением климата и по другим направлениям в рамках многосторонних форматов.

Особое внимание было уделено развитию двустороннего и многостороннего взаимодействия с ведущими региональными и глобальными партнерами, укреплению сотрудничества на глобальных платформах, а также вопросам взаимной поддержки инициатив и кандидатур в рамках международных организаций.

Стороны подчеркнули важность продолжения взаимной поддержки по вопросам внешней политики, имеющим принципиальное значение для обеих стран, в рамках многосторонних форматов.