Состоялась встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и спецпосланника президента США по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа в Иерусалиме.

Основными темами беседы стали урегулирование в секторе Газа и ситуация вокруг Ирана, сообщила по итогам разговора канцелярия главы израильского правительства.

«Премьер-министр повторил категорическое требование разоружения [радикального палестинского движения] ХАМАС, демилитаризации сектора и полного достижения целей войны до начала восстановления сектора Газа», — заявили в канцелярии.

В ходе беседы с Уиткоффом Нетаньяху «разъяснил, что Палестинская [национальная] администрация ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в управлении сектором, и проинформировал посла США [в Израиле Майка] Хакаби о выявленных в секторе Газа грубых нарушениях — использовании мешков БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ — прим.) для сокрытия вооружения», отмечается в заявлении.

Стороны также обсудили ситуацию вокруг Ирана в свете роста напряженности в регионе.

«В преддверии поездки посланника Уиткоффа на встречу с представителем Ирана премьер-министр подчеркнул свою позицию: Иран раз за разом доказывал, что на его обещания нельзя полагаться», — говорится в тексте.