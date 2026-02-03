Иран намерен поменять формат переговоров с США на двусторонний и перенести место их проведения из Турции в Оман.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал Axios.

«Иран потребовал изменить место и формат переговоров с США в эту пятницу, рассказали Axios два источника, знакомые с ситуацией», — говорится в статье. «Иранцы хотят перенести переговоры из Стамбула в Оман. Теперь они также хотят проводить их в двустороннем формате, только с США, а не с участием нескольких арабских и мусульманских стран в качестве наблюдателей», — отметил портал.