Москва готова рассмотреть возможность вывоза в Россию обогащенного урана из Ирана как часть мер по снижению международной напряженности вокруг ядерной программы Тегерана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эта тема давно была на повестке дня, и Россия предлагала эти свои услуги достаточно давно, как возможный вариант, который привел бы к снятию определенных раздражителей для ряда стран», – сказал Песков в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что Россия продолжает консультации со всеми заинтересованными сторонами, включая Тегеран и Вашингтон, и сохраняет готовность содействовать деэскалации. «Сейчас же Россия продолжает свои усилия, продолжает контакты со всеми заинтересованными сторонами и в меру возможностей сохраняет свою готовность способствовать деэскалации напряженности вокруг Ирана», – сказал пресс-секретарь.