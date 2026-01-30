В Москве в здании Роскомнадзора 16-летний подросток убил высокопоставленного сотрудника ведомства, сообщил анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». По данным канала, нападение произошло 19 января на проходной главного здания РКН в Китайгородском проезде. Школьник с ножом атаковал сотрудника ведомства, когда тот выходил из офиса. Подозреваемого задержали сразу, однако информация о случившемся была засекречена силовыми структурами.

Как утверждает «ВЧК-ОГПУ», о преступлении стало известно случайно — из сообщения матери подростка, которая искала адвоката для сына. Позднее публикация была удалена. По словам женщины, ее сын Артем обвиняется в убийстве чиновника РКН Алексея Беляева. Следствие рассматривает версию преступления, совершенного по мотивам политической и идеологической ненависти, называя подростка противником деятельности ведомства.

Издания «Агентство» и «ВЧК-ОГПУ» выяснили, что Беляев работал в Роскомнадзоре с 2011 года и занимал пост замначальника управления, отвечающего за контроль в сфере связи, включая блокировки и замедление трафика. В 2017 году он был отмечен благодарностью Владимира Путина. Паспорт и ИНН Беляева признаны недействительными с 19 января — предполагаемой даты убийства.