В НАТО начались масштабные учения Steadfast Dart («Устойчивая стрела») с участием около 10 000 военнослужащих из 11 стран. Примечательно, что в них не участвуют США — крупнейший и ключевой член альянса, отмечает The New York Times.

Учения проходят на фоне критики НАТО со стороны президента Дональда Трампа и служат проверкой способности европейских союзников действовать самостоятельно в случае кризиса.

В рамках маневров в испанский порт в 80 км к северо-западу от Гибралтара прибывают четыре турецких корабля, включая новый десантный корабль, способный выполнять функции авианосца. Они соединятся с испанскими кораблями и продолжат путь вокруг континента, встретившись с судами Франции, Германии, Польши и Нидерландов.

Флот будет перевозить танки, десантные корабли, вертолеты, беспилотники и личный состав из южной Европы в северную Германию, где планируется высадка и боевые стрельбы с участием турецких морских пехотинцев.

Главная цель операции — проверить Силы реагирования НАТО и оценить способность союзников быстро перебрасывать войска и технику с одного конца Европы на другой.