Активность Apple в сфере получения патентов в 2025 году существенно снизилась, что может свидетельствовать о замедлении инновационных процессов в корпорации. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на данные аналитической компании IFI CLAIMS Patent Services.

Согласно отчету, количество патентов, выданных Apple в США, сократилось на 12% — с 3082 в 2024 году до 2722 в 2025 году.

На фоне этого снижения компания опустилась с четвёртого на шестое место в ежегодном рейтинге топ-50 крупнейших получателей патентов, уступив позиции конкурентам.