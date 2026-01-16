Вирусологи не исключают, что сочетание сразу четырёх вирусов — оспы обезьян, краснухи, птичьего гриппа и лихорадки Оропуш — может привести к появлению так называемого «патогена X» и новой масштабной пандемии уже в 2026 году. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Эксперты связывают риски с резким снижением уровня вакцинации и ростом устойчивости вирусов. По словам специалиста в области глобального здравоохранения Майкла Хеда, во многих странах мира фиксируется всплеск заболеваемости оспой обезьян, появляются новые штаммы, а вирус перестал быть редким и локальным.

Опасения вызывает и возможное возвращение краснухи — охват вакцинацией MMR достиг минимума за последние 15 лет. Дополнительную угрозу представляет птичий грипп H5N1, который, как отмечают ученые, мутирует и уже способен передаваться от птиц к млекопитающим.

Лихорадка Оропуш, передающаяся через укусы насекомых и схожая по симптомам с денге и вирусом Зика, также рассматривается как потенциальный источник нового опасного штамма.

По мнению специалистов, каждый из этих вирусов теоретически может стать основой для появления ранее неизвестного патогена и глобальной эпидемии.