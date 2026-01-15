С 17 января днём до 22 января на территории страны ожидается ухудшение погодных условий, в отдельных районах ожидается мокрый снег, а в горных и предгорных районах — снег.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

«Ожидается, что в отдельных местах осадки усилятся. В некоторых районах прогнозируется усиление северо-западного ветра», — сообщила заместитель руководителя Службы Гюльнара Аббасова.

Она отметила, что в этот период в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, мокрый снег.

«Температура воздуха по территории страны по сравнению с предыдущими днями будет постепенно снижаться на 5–8 градусов. Минимальная температура составит в Баку и на Абшеронском полуострове 0–2 градуса тепла, в предгорных районах — до 3 градусов тепла, в горных районах — 5–10 градусов мороза, а в высокогорных районах — 15–20 градусов мороза. В горных и предгорных районах на отдельных дорогах будет гололёд».