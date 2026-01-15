16 января в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится северо-западным.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 3° тепла, днём — 6–10° тепла.

Атмосферное давление — 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75–80 %, днём 55–65 %.

В регионах Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода. В отдельных местах возможен туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха в регионах ночью — от 3° мороза до 2° тепла, днём — 6–11° тепла; в горах ночью — 5–10° мороза, в высокогорных районах — 15–20° мороза, днём — 2–5° мороза.

Ночью и утром в некоторых горных районах возможна гололедица на дорогах.