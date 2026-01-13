Блогер Арсен Маркарян, которого в России обвиняют в реабилитации нацизма, неоднократно менял показания в ходе следствия. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Поводом для возбуждения дела стали матерные оскорбления в адрес Героя Советского Союза Александра Матросова в одном из эфиров, посвященном теме самопожертвования.

Сначала Маркарян утверждал, что не узнает человека на видео и не согласен ни с одним его словом, поскольку глубоко уважает Матросова. Позже он обвинил в монтаже и распространении ролика «коллегу по цеху» Владислава Позднякова.

Со временем блогер признал, что это именно он на видеозаписи, объяснив первоначальные показания шоковым состоянием. По его словам, агрессивные высказывания были связаны с затяжной депрессией и употреблением медицинских препаратов. Он также отметил, что попытки удалить видеоролик из интернета не увенчались успехом.

Тем не менее, по результатам экспертиз, Маркарян не страдает от хронических психических расстройств или иных заболеваний, а сам видеоролик не подвергался монтажным склейкам.