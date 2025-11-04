Полиция Норвегии совместно с вооружёнными силами страны приступила к модернизации системы наблюдения на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщило полицейское управление Норвегии.

На проект выделено около 191 млн норвежских крон (€16,4 млн). Эти средства направлены на повышение безопасности и эффективности контроля на одном из самых протяжённых пограничных участков в мире.

Для реализации программы создана специальная межведомственная группа. Первое заседание состоялось на участке бывшего контрольно-пропускного пункта «Скафферхуллет», где в ближайшее время начнутся работы.

По данным полиции, в рамках модернизации планируется испытание новых наблюдательных вышек и сенсоров, а также использование беспилотных летательных аппаратов на отдельных участках.

Начальник полиции провинции Финнмарк Эллен Катрине Хетта отметила, что применение современных технологий позволит значительно повысить надёжность и оперативность контроля на российско-норвежской границе.