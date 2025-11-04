Проблемы, возникающие в процессе идентификации крупного и мелкого рогатого скота, которая имеет важное значение для контроля за потребительскими ценами на продукцию животноводства, а также за проведением ветеринарных мероприятий, обусловлены тем, что данная работа возложена на отдельные хозяйства и административное управление в сфере животноводства не ориентировано на результат.

Об этом говорится в заключении Счётной палаты Азербайджана к проекту государственного бюджета на 2026 год.

В документе отмечается, что собранные в ходе аудита доказательства показывают: в процессе идентификации животных отсутствуют стратегические цели, годовые операционные планы и внутренние контрольные механизмы мониторинга. Кроме того, имеются основания полагать, что предусмотренные «Государственной программой обеспечения продовольственной безопасности Азербайджана на 2019–2025 годы» цели не будут достигнуты к концу 2025 года.