Украинские силы нанесли удар по элитному российскому спецподразделению, размещённому на нефтяной платформе в Чёрном море.

Как сообщили ВМС Украины, в результате атаки уничтожен расчёт противотанковых ракет и разведывательное оборудование на буровой установке «Сиваш».

Платформа «Сиваш» входит в число четырёх морских установок — «Петро Годованец», «Таврида» и «Украина», — известных как «вышки Бойко». Россия захватила их в 2014 году.

По данным The Telegraph, Москва впоследствии оснастила эти объекты средствами разведки, радиоэлектронной борьбы и гидроакустическими системами для контроля активности в северо-западной части Чёрного моря.

Издание отмечает, что удар по платформе стал частью серии атак на российские энергетические объекты.