Принца Уильяма и Кейт Миддлтон подвергли критике за то, как они решили поблагодарить свой персонал. Как сообщает Daily Mail, супруги организовали вечеринку в пабе The York Club, расположенном неподалеку от их загородного особняка Форест-Лодж. Мероприятие было закрытым — гостей угощали закусками и напитками.

По словам инсайдера из королевской семьи, пара просто хотела выразить признательность всем, кто в короткие сроки подготовил их коттедж к приезду.

«Пара просто хотела очень мило поблагодарить всех, кто неустанно трудился, чтобы помочь», — рассказал источник издания.

Однако далеко не все читатели Daily Mail оценили этот жест. В комментариях под новостью многие обвинили принца и принцессу Уэльских в показной щедрости.

«Люди всегда щедры, когда платят другие», «Это легко сделать, когда за всё платят простые люди», «Устроили вечеринку, которую мы оплатили», — писали пользователи.