Раскрыты незаконные действия должностных лиц Исполнительной власти Гарадагского района и Государственной службы по имущественным вопросам. Задержаны чиновники, обвиняемые во взяточничестве за оформление права собственности на земельные участки.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы Исполнительной власти Гарадагского района Баку Надира Мурадова и других должностных лиц, причастных к незаконным действиям.

Следствием установлено, что Мурадов, занимая указанную должность, вступил в преступный сговор с исполняющим обязанности начальника хозяйственного отдела Исполнительной власти Гарадагского района Гафаром Абдуллаевым, сотрудниками этого ведомства Рашадом Надирли и Исой Шамсалиевым, а также заместителем начальника отдела контроля за управлением и эффективным использованием государственного имущества Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Зульфугаром Мансуровым.

Они получали взятки в различных суммах от граждан за оформление первичных документов на земельные участки и последующую регистрацию права собственности на землю в Гарадагском районе Баку.

На основании собранных доказательств Надиру Мурадову, Гафару Абдуллаеву, Рашаду Надирли, Исе Шамсалиеву и Зульфугару Мансурову предъявлены обвинения по статьям 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 Уголовного кодекса Азербайджана (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, неоднократно и в крупном размере).

Суд избрал в отношении Надиpa Мурадова, Гафара Абдуллаева и Зульфугаpa Мансурова меру пресечения в виде ареста. В отношении Исы Шамсалиева и Рашада Надирли применена мера в виде надзора полиции. Следственные и оперативно-розыскные мероприятия по делу продолжаются.