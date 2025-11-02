В Баку и на Абшеронском полуострове местами пройдут дожди, северо-западный ветер в течение дня сменится северо-восточным. Информация приводится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Отмечается, что температура воздуха ночью составит 10-14°, днем 15-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 770 до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 60-65%. Погодные условия, в основном, будут благоприятны для метеочувствительных людей.

В регионах Азербайджана преимущественно будет без осадков, однако днем кое-где возможны кратковременные дожди и с грозами. Ожидается умеренный восточный ветер.

Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах в связи с туманной погодой ожидается снижение дальности видимости на автомагистралях до 500-1000 метров.

Температура воздуха ночью составит 6-10°, днем 17-21° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 7-12° тепла.