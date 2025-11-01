Часть драгоценностей, похищенных из Лувра, преступники пытались продать через даркнет израильской охранной компании CGI Group, сообщает Bild со ссылкой на главу фирмы Цвика Наве.

По его словам, CGI была нанята для розыска грабителей и похищенных предметов. Уже через пять дней после ограбления к представителям компании обратился человек, предложивший обсудить продажу части ценностей на теневых онлайн-площадках.

Специалисты CGI вступили в контакт и подтвердили, что у неизвестных действительно находится часть украденных украшений.

«Мы сразу уведомили об этом власти в Париже. К сожалению, из-за бюрократических задержек возможность вернуть хотя бы часть произведений искусства была упущена», — отметил Наве.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что преступники допустили ряд ошибок, благодаря которым следователи сумели выйти на трёх подозреваемых.

Напомним, 19 октября четверо злоумышленников вынесли из Лувра девять ювелирных изделий из коллекции Наполеона III и императрицы Евгении. Общая сумма ущерба оценивается примерно в 88 миллионов евро.