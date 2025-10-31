В рамках Парижского форума мира проведена фотовыставка, посвященная природе Азербайджана, богатому биоразнообразию нашей страны, а также влиянию изменения климата на окружающую среду, и в особенности на Каспийское море.

Экспозиция организована в рамках совместного сотрудничества Международного центра Низами Гянджеви, председательства СОР29 и посольства Азербайджана во Франции, передает Азертадж.

На мероприятии присутствовали участники форума, представители международных организаций и дипломатического корпуса.

Председатель COP29 и специальный представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев проинформировал о широкомасштабных инициативах, реализуемых в нашей стране в области стратегии зеленого развития, экологического восстановления и климатической дипломатии. Он подчеркнул, что Азербайджан вносит активный вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата и придает особое значение сотрудничеству с международными партнерами в этом направлении.

Участники выставки высоко оценили шаги, предпринимаемые Азербайджаном в целях снижения климатических рисков, охраны природы и достижения целей устойчивого развития.