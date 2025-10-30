В Азербайджане состоялась встреча министра экономики Микаила Джаббарова с делегацией Всемирного банка, возглавляемой региональным директором по вопросам развития в Европе и Центральной Азии Асадом Аламом.

Обсуждались вопросы совершенствования деловой среды, содействия устойчивому экономическому росту и занятости. Стороны отметили успешное сотрудничество между Азербайджаном и Всемирным банком, обсудили развитие бизнес-среды, ненефтегазового сектора, «зелёной» и экспортно-ориентированной экономики, а также поддержку малого и среднего предпринимательства.

Были рассмотрены вызовы и возможности в этих областях, значение частного сектора, стимулирование инвестиций и внедрение инновационных инициатив. Кроме того, обсуждались направления, планируемые для включения в Стратегию социально-экономического развития Азербайджана на 2027-2030 годы, включая применение международных исследовательских методик для активного развития бизнеса и поддержки частного сектора.

