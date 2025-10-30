Во Франции полиция задержала пять новых подозреваемых по делу о недавнем ограблении Лувра.

Как сообщает радио RTL со ссылкой на источники в правоохранительных органах, аресты прошли в среду вечером в разных районах Парижского региона. Ранее телеканал LCI сообщал о четырёх новых задержанных.

В настоящее время не раскрываются детали того, в чём конкретно подозреваются арестованные и имеют ли они отношение к двум ранее обвинённым, которым также предъявлены обвинения за непосредственное участие в ограблении музея.

11:15 Полиция задержала в Париже третьего подозреваемого в ограблении Лувра.

Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники. По их информации, мужчина был задержан вечером 29 октября.

Ранее стало известно, что двое мужчин, задержанных по подозрению в ограблении Лувра, частично признали свою вину. Прокурор Парижа Лора Бекко заявила, что в расследовании ограбления музея достигнуты значительные успехи. В то же время она признала, что украденные драгоценности все еще не найдены.