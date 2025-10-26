Расследование громкого ограбления Лувра на сумму £76 миллионов выявило возможное внутреннее пособничество. Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на источники, близкие к делу.

По данным издания, цифровые улики указывают на то, что один из охранников музея мог передавать грабителям конфиденциальную информацию о системе безопасности. Источники уточняют, что охранник контактировал с предполагаемыми преступниками до нападения и, возможно, помог им спланировать ограбление.

Следствие продолжает проверку возможных связей между сотрудниками музея и организаторами преступления.