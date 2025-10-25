Драгоценные украшения из Лувра, где 19 октября произошло ограбление, переместили в хранилище Банка Франции на время проведения оценки ситуации с безопасностью в музее.

Об этом сообщает радиостанция RTL, ссылаясь на источник.

По ее информации, перевозку осуществили 24 октября при беспрецедентных мерах безопасности. Радиостанция уточнила, что Банк Франции находится в 300 м от Лувра.

Какие именно драгоценности были перевезены, не уточняется. Источники RTL заявили, что речь идет как о королевских драгоценностях, обычно выставленных в Галерее Аполлона, так и о других изделиях, экспонировавшихся в разных залах музея.

Радиостанция отмечает, что все ювелирные изделия поместили в главный сейф французского банка — подземное хранилище на глубине 26 м, где хранятся около 90% золотого запаса страны.