В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже стартовала 10-я сессия Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (СОР10). Согласно информации Министерства молодежи и спорта Азербайджана, в первой части мероприятия выступил глава ведомства Фарид Гаибов.

В рамках сессии состоялись выборы председателя СОР10. По результатам голосования министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, опередив своего сенегальского коллегу Хади Дьен Гайю, большинством голосов был избран председателем 10-й сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (СОР10).